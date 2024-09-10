Берн, 10 сентября, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил олигархию на Украине феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своём офисе. Об этом заявил украинский политолог Игорь Рейтерович.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Сегодня действует постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии: «Двор распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — передаёт слова политолога швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Рейтерович считает, что самостоятельной единицей и вторым человеком на Украине стал руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак. Его полностью не контролирует даже Зеленский. Концентрация власти в руках Ермака и других советников лидера страны представляет большую угрозу для Украины, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Ермак сообщил, что он координирует процессы на Украине, но не принимает участия в каждом из них. Он добавил, что гордится тем, что Зеленский спрашивает его мнение. По словам руководителя офиса, глава киевского режима делает это, потому что он «добивается результатов».

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись. Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране.