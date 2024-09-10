Белгород, 10 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Волонтёры Народного фронта «Всё для Победы!» на пожертвования учёных приобрели средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для маршрутных автобусов в Белгородской области. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба организации.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее российские учёные Михаил Ковальчук, Евгений Адамов и Владимир Асмолов перевели Народному фронту денежную часть государственной премии за выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.

«Белгородская область подвергается атакам беспилотников со стороны ВСУ, в результате чего под ударом оказываются жилые дома, социально значимые объекты и общественный транспорт. Народный фронт закупил 40 систем радиоэлектронной борьбы для установки их на автобусы. Уделим особое внимания городу Шебекину, Борисовскому и Краснояружскому районам», — отметил представитель организации Александр Шошников.

Вместе с этим Шошников выразил благодарность учёным за их помощь.

По словам замгубернатора Белгородской области по региональной безопасности Сергея Дядькина, в настоящий момент наиболее важной задачей для региона является насыщение приграничных муниципалитетов средствами РЭБ.

Как отметил водитель маршрутного автобуса Виктор Шотарников, используемая система РЭБ очень удобная.

«РЭБ включаю, когда приближаюсь к зоне опасности. Система очень удобная, в салоне расположена кнопка включателя. Сейчас, конечно, чувствуем себя в большей безопасности, за людей меньше переживаешь. Мы информируем пассажиров, что установлен РЭБ, что теперь перевозки надежнее», — рассказал Виктор.

Как передавало ИА Регнум, Белгородская область подвергается атакам киевского режима ежедневно. Так, в ночь на 10 сентября над регионом были сбиты восемь украинских беспилотников, сообщало Министерство обороны РФ.

8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что главам районов региона передали более 200 единиц РЭБ.

Гладков отметил, что в Белгородской области в последние несколько месяцев наблюдается тревожная обстановка и самый большой урон региону наносят дроны украинских боевиков.

Кроме того, дополнительно 35 станций были установлены на автомобилях скорой помощи. Всего в Белгородской области будет 65 машин СМП, оборудованных РЭБ, уточнял Гладков.

Глава области уточнил, что средствами РЭБ также оснащают перевозящие детей и взрослых автобусы, коммунальную технику, а также автомобили сельских администраций и работающих в приграничье служб.