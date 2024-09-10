Москва, 10 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«В начале встречи Владимир Путин поблагодарил Чан Тхань Мана за тёплый приём, оказанный российской делегации в июне в Ханое во время государственного визита президента в Социалистическую Республику», — говорится в сообщении Кремля.

Путин обсудил с Чан Тхань Маном вопросы развития российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита российского лидера во Вьетнам.

Отмечается, что с российской стороны во встрече также принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с этим глава государства был проинформирован о состоявшихся перед этим переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы России.

Как передавало ИА Регнум, Путин 20 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где провёл четыре встречи с представителями высшего руководства республики.

Путин и президент Вьетнама То Лам по итогам встречи в Ханое подписали ряд документов, среди которых было заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Москва и Ханой намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.