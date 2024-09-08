Москва, 8 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Отказ многих стран следовать антироссийской политике является победой России, заявила 8 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В кулуарах Восточного экономического форума звучали заявления представителей ряда стран о неэффективности санкций против России. Более того, многие начали убеждаться, что эти санкции наносят ущерб им самим. В итоге здравый смысл победил, отметила российский дипломат.

Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации, сложившейся в связи с санкциями. На Западе считали, что Россия останется без технологий, автомобилей, топлива, лекарств и не сможет себя прокормить в условиях санкций. Сложности, действительно, были, часть проблем не решена и сейчас, но страна идёт вперёд.

«Поэтому — да, победа, но не только ради себя», — заявила Захарова.

Россия преследует высокие цели и побеждает не в контексте исключительно собственных интересов, а в рамках выстраивания нового, справедливого миропорядка. Успехи России на этом направлении стоит также воспринимать как победу духа, заявила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, первый пакет антироссийских санкций Европейский союз ввёл в феврале 2022 года в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. В 2022 году ЕС утвердил девять санкционных пакетов, в 2023 году — три пакета, и ещё два — в 2024 году.

Санкции затронули банки и счета физических лиц и стали основанием для замораживания части золотовалютных резервов Банка России. В США и ЕС оказались заблокированы российские активы на сумму порядка $300 млрд, которые недружественные страны планируют изъять и часть из них использовать для финансирования киевского режима. Москва назвала блокировку активов воровством.

28 июня ЕС ввёл 14-й пакет антироссийских санкций против 68 граждан России и 49 компаний и организаций, в том числе 42 конструкторских бюро, завода и предприятия. В основном в чёрный список попали предприятия, связанные с оборонной промышленностью, и госкомпании.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она растёт и развивается. Нефтепродукты, от которых отказался ЕС под давлением США, Россия продаёт на Восток. Не удалась Западу и политическая изоляция России. В прошедшем в начале сентября ВЭФ участвовало рекордное количество стран.