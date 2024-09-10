Москва, 10 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Применение стратегических вооружений будет отработано в ходе командно-штабных учений «Океан-2024». Об этом заявил президент Владимир Путин 10 сентября, открывая по видеосвязи активную фазу учений.

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«Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружений», — сказал глава государства.

Он добавил, что в ходе учений российские военные применят опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине. Активная фаза пройдёт с отработкой самых сложных задач, максимально приближенных к боевым.

За последние 30 лет, подчеркнул Путин, Россия впервые проводит морские учения такого масштаба.

Президент уточнил, что военные будут действовать одновременно в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В манёврах участвуют не только корабли ВМФ, но и дальняя и военно-транспортная авиация.

В учениях задействованы корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, а представители 15 стран привлечены в качестве наблюдателей, отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, к стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024» приступила 10 сентября Арктическая группировка Северного флота, развёрнутая в восточных районах Северного Ледовитого океана. Учения нацелены на решение задач по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике, отметили в Минобороны.

В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».