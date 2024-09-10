Москва, 10 сентября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Мосгоризбирком признал состоявшимися выборы депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщила председатель избирательном комиссии Ольга Кириллова.

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«Московская городская избирательная комиссия устанавливает результаты выборов депутатов Московской городской думы восьмого созыва», — сказала Кириллова во время заседания комиссии.

Всего в выборах приняло участие 3 155 663 избирателя. Из них 145 820 избирателей на участках, остальные — удалённо или с помощью терминалов электронного голосования, пояснили в избирательной комиссии.

По словам члена комиссии Римы Кузнецовой, всего в Мосгоризбирком поступило 1030 сообщений, включая небольшое количество жалоб. Большая часть обращений носила информационно-разъяснительный характер, пояснила Кузнецова.

Всего избраны 45 депутатов.

Как передавало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы стартовали 6 сентября и проходили в течение трёх дней. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00 ежедневно, также можно было отдать голос дистанционно. Президент России Владимир Путин проголосовал в первый день в режиме онлайн.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут 8 сентября сообщил, что в голосовании удалённо приняли участие более 2,8 млн человек, с помощью бумажных носителей голоса отдали около 115 тыс. человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, выборы в столице прошли штатно и без сбоев.