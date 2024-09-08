Москва, 8 сентября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино прошли штатно, без сбоев. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Выборы прошли штатно, без сбоев, организованно», — отметил Собянин на совещании с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования.

Он добавил, что на систему электронного голосования было совершено около 300 атак, но она выстояла и работала нормально, без задержек даже в самые пиковые нагрузки.

Мэр отметил, что явка в Москве достигла 40%, что в два раза больше, чем на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Как ранее передавало ИА Регнум, кандидаты в депутаты Мосгордумы от «Единой России» по итогам электронного голосования получили 38 из 45 мандатов. Представителям КПРФ, по предварительным данным, достаётся три места, два — самовыдвиженцам, по одному — партиям «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Кандидаты от ЛДПР и партий «Коммунисты России» и «Зелёные» мандатов не получили.

Выборы депутатов Мосгордумы стартовали 6 сентября и проходили в течение трёх дней. Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00 ежедневно, также можно было отдать голос дистанционно. Президент России Владимир Путин проголосовал в первый день в режиме онлайн.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут 8 сентября сообщил, что в голосовании удалённо приняли участие более 2,8 млн человек, с помощью бумажных носителей голоса отдали около 115 тыс. человек.