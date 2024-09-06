Москва, 6 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин в онлайн-режиме голосует на выборах в Московскую городскую думу

«8 сентября в России единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — сказал глава государства.

В последние годы российский лидер предпочитает систему электронного голосования. В 2019 году для голосования на выборах в Мосгордуму президент посещал избирательный участок № 2151 в здании Российской академии наук.

Как передавало ИА Регнум, в Москве с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

В общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что в голосовании уже приняли участие более 1 млн человек. В частности, проголосовали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.