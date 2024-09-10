Москва, 10 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 380 военных и 15 единиц техники, в том числе два танка, сообщил 10 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — сказал он.

Всего за время боевых действий на курском направлении, согласно данным российского военного ведомства, украинская армия потеряла более 11,8 тыс. человек.

Ранее в этот же день командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы российской армии за минувшие сутки на суджанском направлении в Курской области уничтожили танк и несколько единиц другой, более мелкой военной техники украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.