Курск, 10 сентября, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Бойцы российской армии за минувшие сутки на суджанском направлении в Курской области уничтожили танк и несколько единиц другой, более мелкой военной техники украинских боевиков. Об этом сообщил 10 сентября в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Командир пояснил, что укронацисты «пытались опять продавиться на нашем участке» и даже «покоцали» несколько машин дронами. Но бойцы ВС РФ смогли уничтожить один танк, одну ББМ, пушку, «ну и так по мелочи», добавил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области зафиксировано попадание разведывательно-ударного дрона «Орион» («Иноходец») в танк ВСУ. Видео сделано с камеры прицельного оборудования беспилотника. На кадрах видно, как украинский танк движется по дороге, после чего камера фиксирует атаку ракетой на бронетехнику, которая зашла в лес. Уточняется, что операторы «Ориона» уничтожили украинский танк Т-64БВ, применив управляемую ракету «Х-БПЛА».

Подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.