Москва, 10 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Украинские войска, по словам российских военных, контролируют небо в прифронтовой зоне за счёт большого числа беспилотников. Об этом депутат Госдумы РФ Максим Иванов сообщил 10 сентября в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат отметил, что знакомые участники СВО рассказали ему о ситуации на передовой в Херсонской области. Противник плотно контролирует небо, так как на его стороне перевес и по количеству, и по качеству FPV-дронов.

«Передайте в Москве, что производство ФПВ надо увеличивать не в пять раз, а в 50 раз», — привёл Иванов слова военнослужащих.

Бойцы добавили, что в тёмное время суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют множество дронов с хорошими камерами ночного видения. По мнению российских военных, без контроля над небом бесполезно думать о продвижении вперёд.

Иванов пообещал, что передаст пожелания военных «куда надо», и добавил, что прогресс в снабжении российских подразделений беспилотниками есть. По его словам, относительно 2022 года ситуация изменилась кардинально. Частные производства работают на полную мощность, в войска поступают, например, FPV-дроны «Упырь».

Но работы ещё много, на передовой нужны не тысячи, а сотни тысяч дронов, заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, с помощью FPV-дрона «Упырь» российские военные подбили в зоне проведения спецоперации второй по счёту танк Abrams американского производства. О его уничтожении стало известно 3 марта. Первый Abrams подбили на авдеевском направлении в конце февраля.

В августе в зоне проведения спецоперации начали испытывать наземный беспилотник «Каракатица», предназначенный для установки дымовой завесы. В основе беспилотника — платформа, которая ранее использовалась для доставки боеприпасов на передовую, для доставки к вражеским укреплениям взрывчатки, а также для эвакуации раненых.