Москва, 10 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Обломки сбитого утром украинского беспилотника упали на территории аэропорта Жуковский, сообщили 10 сентября в пресс-службе аэропорта в своём Telegram-канале.

Сергей Булкин/ТАСС

«10.09.24 года в 03:47 на территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолётного типа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Разрушений перронного покрытия также не зафиксировано. В момент падения обломков аэропорт был закрыт на приём и выпуск самолётов.

В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов, добавили в пресс-службе аэропорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что прошедшей ночью средства ПВО сбили 14 беспилотников в пяти городских округах области. По его словам, в подмосковном Раменском после атаки беспилотника погибла женщина, ещё два человека пострадали. Повреждены 54 квартиры жилого дома.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах сняли.

Всего за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 беспилотника ВСУ над девятью областями России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы РФ.