Москва, 10 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения, которые вводились в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом 10 сентября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Viktor Borzyh/Global Look Press

«В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника. Он уточнил, что дроны нейтрализовали в Подольском городском округе. К месту падения обломков БПЛА выехали специалисты экстренных служб.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили над девятью регионами России 144 украинских БПЛА.