Красногорск, 10 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Двое пострадавших при атаке украинских беспилотников в Раменском находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сергей Булкин/ТАСС

«Вы знаете, что погибла женщина 78-го года и два человека находятся в тяжёлом состоянии, мы сейчас к ним поедем», — сообщил Воробьёв на встрече с жителями, кадры которой опубликованы в Telegram-канале губернатора.

Воробьёв добавил, что региональные и местные власти помогут жильцам пострадавших домов с временным размещением в гостиницах или съёмных квартирах на время восстановительных работ.

Как передавало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе, а также один дрон в небе над Люберцами. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника в Подольском городском округе.

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 154 украинских БПЛА.