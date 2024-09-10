Москва, 10 сентября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 беспилотника ВСУ над девятью областями России, сообщили 10 сентября в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что 72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — в Московской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородской областью.

Ещё семь БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, пять — в Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

Как передавало ИА Регнум, от ночной атаки киевского режима в Раменском 10 сентября пострадали многоквартирные дома, погиб один человек.

Врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев подтвердил информацию о массированной атаке ВСУ ночью 10 сентября. Пострадали два многоквартирных дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22.

Авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали после атаки беспилотников в Московской области.