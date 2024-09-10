Москва, 10 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Планы российских военных по выдавливанию украинских войск из Курской области не подлежат публичному обсуждению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 сентября журналистам.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал Песков в ответ на вопрос, ставит ли Кремль временные рамки по выдавливанию подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из курского приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области. Он отметил, что ВСУ намеревались захватить Курскую атомную электростанцию, но им не дали этого сделать.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 9 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,4 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.