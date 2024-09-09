Москва, 9 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 11 400 военных и 89 танков за время боёв на курском направлении. Об этом 9 сентября доложили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, ВС России уничтожили восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ нападением на Курскую область планировали замедлить продвижение российской армии в зоне спецоперации, однако только ускорили ход её наступления.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano 4 сентября написала, что сейчас украинский конфликт достиг переломного момента, когда украинские боевики не смогут без сторонней помощи избежать поражения на поле боя. Авторы публикации добавили, что Западу нужно сделать всё, чтобы не стать прямым участником этого конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.