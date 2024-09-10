Москва, 10 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Пять самолётов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые направлялись в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«По причине временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла пять самолётов авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно приземлились на запасные аэродромы», — указано в сообщении.

В авиакомпании отметили, что пассажиры на время ожидания рейсов обеспечиваются всеми услугами.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника в Подольском городском округе.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В 07:58 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах сняли.