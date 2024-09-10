Подольск, Московская область, 10 сентября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Ещё четыре летевших на Москву беспилотника сбили в ночь на 10 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В Telegram-канале он уточнил, что силы ПВО Минобороны нейтрализовали беспилотники в Подольском городском округе.

К месту падения обломков БПЛА выехали специалисты экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, также ночью 10 сентября на подлёте к Москве поразили два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

В ходе отражения массированной атаки ВСУ ночью 10 сентября над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский беспилотник самолётного типа, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, украинские дроны были сбиты в течение часа. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет.

Утром 1 сентября силы ПВО обезвредили беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Капотне. В результате повреждений и пострадавших от упавших обломков не было.