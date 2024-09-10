Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Ещё два вражеских беспилотника поразили ночью 10 сентября на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Mil.ru ПВО России

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву», — уточнил он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Работают специалисты экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, также в ночь на 10 сентября средства ПВО отбили атаку летевшего на Москву дрона ВСУ. Беспилотник поразили над Люберцами. Пострадавших и разрушений нет, сообщал мэр столицы.

В течение ночи 1 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку осуществить массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В Министерстве обороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над территорией которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбили над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской и восемь — над Рязанской. Над Москвой и Московской областью российские военные уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Пять дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному в небе над Орловской, Тверской и Ивановской областями.