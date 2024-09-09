Люберцы, Московская область, 10 сентября, 2024, 02:49 — ИА Регнум. В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Югасов ИА REGNUM Люберцы

По предварительной информации, на месте падения обломков украинского БПЛА разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе отражения массированной атаки ВСУ ночью 10 сентября в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны за час уничтожили 21 вражеский беспилотник самолётного типа, заявил губернатор Александр Богомаз.

8 сентября в результате атаки украинского дрона в селе Никольском в Белгородской области вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии. Информации о пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что это уже вторая атака ВСУ на Никольское за сутки. В ходе первого обстрела снаряд попал в два жилых дома. Два мальчика получили тяжёлые ранения, пострадала женщина. Детей госпитализировали.