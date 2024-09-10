Курск, 10 сентября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. В течение ночи в воздушном пространстве Курской области нейтрализовали 12 украинских беспилотников. Об этом 10 сентября сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налёт противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

Смирнов напомнил гражданам об опасности приближения к обломкам беспилотников. О находке следует оповещать экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,4 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машин, 371 автомобиль, уточнил 9 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При отражении атаки ВСУ в городе Раменское в Подмосковье ночью 10 сентября случился пожар на уровне 11–12-го этажей в жилом доме. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого вражеского дрона в районе аэропорта Жуковский, добавил мэр Москвы Сергей Собянин.