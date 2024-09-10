Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при отражении атаки ВСУ в городе Раменское в Подмосковье ночью 10 сентября случился пожар на уровне 11-12 этажей в жилом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

На месте падения беспилотника уже работают экстренные службы.

Кроме того, устраняются последствия падения осколков от сбитого вражеского дрона в районе аэропорта Жуковский, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Раменском городском округе обнаружено и уничтожено ещё два вражеских дрона. Информация о повреждениях уточняется, работают специалисты.

Экстренные службы также работают в Троицком административном округе, где осколки беспилотника упали на территорию частного дома.

В ночь на 10 сентября дежурные средства ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 59 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 10 сентября. Пострадавших и разрушений нет.