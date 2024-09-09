Москва, 10 сентября, 2024, 01:40 — ИА Регнум. На открытую тренировку команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе продали 355 билетов. Об этом сообщили на сайте билетного агрегатора Red Kassa. Она прошла 9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Red Kassa Афиша

На открытой тренировке штаба #TeamTutberidze у зрителей была возможность увидеть и принять участие в процессе подготовки к соревнованиям. Все желающие получили автографы.

Всего в тренировке участвовали 17 воспитанников Этери Тутберидзе. Цена билета фиксирована — 10 тыс. рублей. Часть вырученных средств от тренировки пойдёт на закрытие долга Арины Парсеговой, уточняется на сайте.

Как сообщало ИА Регнум, долг семьи 12-летней фигуристки Арины Парсеговой перед академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет полностью закрыт, независимо от собранных средств на открытой тренировке. Об этом 8 сентября заявила Тутберидзе.

Никулинский суд в Москве 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денег с матери Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 Парсегова тренировалась в группе Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко», а в 2023-м вернулась обратно. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 2 сентября выступила против судебных разбирательств в фигурном катании. Сам Плющенко назвал решение суда справедливым, отметив, что к самой девочке претензий не имел, но счёл некорректными действия её матери.