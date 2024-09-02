Москва, 2 сентября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Никулинский суд в Москве удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворены исковые требования ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» к Парсеговой Н. С. о взыскании денежных средств», — сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Представители академии «Ангелы Плющенко» обратились с иском в суд за невыполнение условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей. Требования по иску суд удовлетворил из-за одностороннего отказа ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

До сезона-2020/2021 12-летняя фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия выдвинула требования к Парсеговой вернуть деньги, потраченные на её подготовку.

В интервью «Спорт-Экспрессу» мать фигуристки сообщила, что дочь отбивала спонсорские деньги.

Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила против судебных разбирательств в фигурном катании. На её памяти это первый суд в российском фигурном катании.