Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн 8 сентября был экстренно госпитализирован из тюрьмы на острове Райкерс, где он отбывает срок, в больницу Бельвью для проведения операции на сердце. Он внезапно почувствовал боли в груди. Об этом сообщили ABC News его представители.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Отмечается, что 72-летнего «опального киномагната» уже прооперировали.

По словам представителей Вайнштейна, у него есть много проблем со здоровьем. При этом именно в ближайшие дни в Нью-Йорке было запланировано очередное судебное заседание с участием продюсера — ему должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях. Мужчина всё категорически отрицает, заявляя, что все связи с женщинами были по обоюдному согласию, добавил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, апелляционный суд Нью-Йорка в апреле 2024 года отменил приговор в отношении Харви Вайнштейна, которого обвинили в изнасилованиях в 2020 году. Тогда его приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.

Было признано, что судья, который вынес обвинительный приговор в отношении Вайнштейна, допустил ошибку при ведении его дела. Он позволил стороне обвинения вызвать в качестве свидетелей женщин, которые обвинили в изнасиловании Вайнштейна, при этом их показания не были частью выдвинутых обвинений, отметили в суде.

В результате суд пришёл к выводу, что обвинительный приговор, вынесенный в 2020 году, был несправедливым.

Несмотря на отмену приговора, в отношении Вайнштейна продолжает действовать другой приговор, вынесенный судом в Лос-Анджелесе в феврале 2023 года. Тогда кинопродюсера приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилования.

Уточнялось, что обвинения в отношении Вайнштейна были выдвинуты в связи с домогательством к актрисе, которое якобы произошло в феврале 2013 года.

Вайнштейн — соучредитель Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. В 2017 году десятки актрис выдвинули против него обвинения в изнасилованиях и домогательствах, положив начало движения #MeToo.