Лос-Анджелес, США, 23 февраля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Экс-продюсера Харви Вайнштейна приговорили дополнительно ещё к 16 годам тюрьмы за изнасилования. Об этом 23 февраля сообщает агентство Reuters.

David Shankbone Харви Вайнштейн

Уточняется, что обвинения в отношении 70-летнего Вайнштейна были выдвинуты в связи с домогательствами к актрисе, которое произошло в феврале 2013 года. Суд города Лос-Анджелеса признал Вайнштейна виновным и приговорил к 16 годам тюремного срока.

Предполагается, что отбывать дополнительное наказание экс-продюсер будет после того, как проведёт в тюрьме 23 года, согласно предыдущему решению суда. Таким образом, всего Вайнштейну предстоит провести в тюрьме 39 лет. Теоретически выйти на свободу Вайнштейн сможет в 109 лет, если ему удастся дожить до этого возраста.

Напомним, Вайнштейн — соучредитель Miramax Films, американской компании по производству и прокату фильмов, а также совладелец компании The Weinstein Company. Был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. В 2017 году десятки актрис выдвинули против него обвинения в изнасилованиях и домогательствах. В 2020 году он был признан виновным и приговорён к 23 годам лишения свободы.