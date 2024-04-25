Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Апелляционный Суд Нью-Йорка отменил приговор в отношении кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в изнасилованиях в 2020 году, пишет газета The New York Times (NYT).

Global Look Press

В публикации отмечается, что суд большинством голосов постановил, что судья, который в 2020 году вынес обвинительный приговор в отношении Вайнштейна, допустил ошибку при ведении его дела. Судья позволил стороне обвинения вызвать в качестве свидетелей женщин, которые обвинили в изнасиловании Вайнштейна, при этом их показания не были частью выдвинутых обвинений, отметили в суде.

«Злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений лишь в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями», — сказал судья Дженни Ривера.

В результате суд пришёл к выводу, что обвинительный приговор, вынесенный в 2020 году был несправедливым.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на отмену приговора, в отношении Вайнштейна продолжает действовать другой приговор, вынесенный судом в Лос-Анджелесе в феврале 2023 года. Тогда кинопродюсера приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилования.

Уточнялось, что обвинения в отношении Вайнштейна были выдвинуты в связи с домогательствами к актрисе, которое якобы произошло в феврале 2013 года.

Вайнштейн — соучредитель Miramax Films, американской компании по производству и прокату фильмов, а также совладелец компании The Weinstein Company. Был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде. В 2017 году десятки актрис выдвинули против него обвинения в изнасилованиях и домогательствах, положив начало движения #MeToo.