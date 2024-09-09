Курск, 9 сентября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Журналисты выяснили, что стало с бойцом ВС РФ, чей позывной Хан был написан в доме в Курской области. Об этом написал RT.

Станислав Красильников/РИА Новости

Надпись обнаружила местная жительница на одной из дверей своего дома. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был написан. Под надписью стояла дата 11 августа 2024 года.

Семья Хана узнала своего родственника Владимира Ханжияна и рассказала историю.

Хан, как и Кот, из Мурманска. В последний раз он звонил супруге Елене 8 августа и предупредил, что отправляется на боевое задание. После этого на связь не выходил.

Его брат Сергей начал поиски. Но из военкомата сообщили, что Хан погиб 9 августа.

«Я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал боевиков на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — пояснил брат Владимира.

Он предположил, что запись оставили сослуживцы уже после гибели товарища в память о нём.

Как сообщало ИА Регнум, взятый в плен пулемётчик 82-й десантно-штурмовой бригады украинских формирований в ходе допроса признался, что расстрелял троих российских пленных. Его пригрозили убить свои, если он этого не сделает.

Также боевик сказал, что командование ВСУ отдало своим подчинённым приказ расстрелять пассажирский поезд с целью подталкивания России к объявлению войны Украине.

6 сентября командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, что в личных вещах ликвидированного бойца украинских формирований был обнаружен инструмент для клеймения, который мог использоваться для пыток пленных. Военный уточнил, что хранит находку и документы в качестве доказательства зверств ВСУ.

Президент России Владимир Путин 20 августа заявил, что всех виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области обязательно настигнет кара. Глава государства подчеркнул, что целью всех этих преступлений является дестабилизация обстановки в России.