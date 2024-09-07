Курск, 7 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Взятый в плен пулемётчик 82-й десантно-штурмовой бригады украинских формирований в ходе допроса признался, что расстрелял троих российских пленных.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали: «Выбирай: либо ты, либо они. Я их расстрелял», — сказал он на допросе, кадры которого опубликовал телеканал RT.

Украинский боевик также сообщил, что командование ВСУ отдало своим подчинённым приказ расстрелять пассажирский поезд с целью подталкивания России к объявлению войны Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, что в личных вещах ликвидированного бойца украинских формирований был обнаружен инструмент для клеймения, который мог использоваться для пыток пленных. Военный уточнил, что хранит находку и документы в качестве доказательства зверств ВСУ.

Замкомандира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет 30 августа рассказал о расстреле украинскими боевиками в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. По его словам, бойцы ВСУ посадили троих детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать, а затем открыли по ним огонь.

Президент России Владимир Путин 20 августа заявил, что всех виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области обязательно настигнет кара. Глава государства подчеркнул, что целью всех этих преступления является дестабилизация обстановки в России.