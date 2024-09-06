Курск, 6 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В личных вещах ликвидированного в Курской области украинского спецназовца нашли инструмент для клеймения, который мог использоваться для пыток пленных. Об этом 6 сентября рассказал командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

ИА Регнум

«Это было у бойца, который шёл на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. <…> Он ехал с тем, чтобы клеймить [пленных]», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что инструмент для клеймения выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Его владельцем был водитель боевой машины пехоты, ликвидированный в результате удара российской артиллерии.

Командир «Пятнашки» сообщил, что хранит находку и документы в качестве доказательства зверств Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что российские военные подвергались жестокому обращению в украинском плену. Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в колониях или тайных тюрьмах.

В марте 2024 года в Управлении верховного комиссара ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. В организации получили достоверные сообщения о жестоком обращении после эвакуации с поля боя. Некоторых до полутора месяцев удерживали в подвалах домов, других при допросах избивали деревянными палками или пытали током. В ряде случаев украинцы инсценировали казни, а также угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

В Минобороны РФ сообщали, что на Украине зафиксированы многочисленные случаи избиений пленных, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. Практикуется психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, вымогательство с них денежных средств.