Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Виновных в преступлениях в Донбассе, Новороссии и Курской области обязательно настигнет кара, заявил президент России Владимир Путин 20 августа на встрече с матерями детей, погибших при теракте в Беслане.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

Он сравнил борьбу с терроризмом на Кавказе с тем, что устраивают украинские боевики в Курской области. Цель этих преступлений — дестабилизировать обстановку в России, подчеркнул глава государства.

«Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области либо в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьёмся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — сказал президент.

Как предавало ИА Регнум, Путин впервые посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане и почтил память погибших от рук террористов в 2004 году. Там похоронены 266 жертв нападения. Глава государства возложил цветы и совершил земной поклон у памятника.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 Беслана во время торжественной линейки, проходившей по случаю начала учебного года. Они три дня удерживали в заминированном здании 1128 пленников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Силовики в ходе штурма уничтожили 31 террориста. Взятого живым Нурпаши Кулаев (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) приговорили к пожизненному заключению. Его поместили в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В сентябре 2021 года Кулаев попросил пересмотреть приговор. Он посчитал, что адвокат недостаточно хорошо защищал его.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 19 августа заявил, что получил доказательства многочисленных случаев расстрелов боевиками ВСУ мирных жителей в Курской области. Он также сообщил, что украинские военные расположились на первом этаже детского дома, а на втором заставили находиться детей и преподавателей, используя их в качестве щита.