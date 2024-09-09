Краснодарский край, 9 сентября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. За неповиновение сотрудникам полиции после драки в посёлке Афипский Краснодарского края арестованы 12 человек, сообщила 9 сентября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель», — написала Волк.

По её словам, они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток. Кроме того, по уточненной информации, для разбирательства в полицию были доставлены 54 человека.

Как передавало ИА Регнум, массовая драка произошла 7 сентября. По данным пресс-службы администрации района, конфликт начался на бытовой почве, мужчины поссорились из-за девушки. На место быстро прибыли правоохранители и остановили драку, зафиксировав, кто в ней участвовал. Данных о получении серьёзных травм в ходе инцидента нет.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Краснодарского края. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в свою очередь, потребовал доложить о ходе расследования дела.