Москва, 8 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о массовой драке в посёлке Афипский Северского района в Краснодарском крае. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств массовой драки в Краснодарском крае», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что драка произошла возле Дома культуры. Информация об инциденте получила широкую огласку в медиапространстве. По предварительным данным, в конфликте участвовали местные жители и лица «неславянской внешности».

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября расследование дела о драке в Афипском также взяла на контроль прокуратура Краснодарского края. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Виновным грозит до семи лет лишения свободы

Массовая драка произошла 7 сентября. По данным пресс-службы администрации района, конфликт начался на бытовой почве, мужчины поссорились из-за девушки. На место быстро прибыли правоохранители и остановили драку, зафиксировав, кто в ней участвовал. Данных о получении серьёзных травм в ходе инцидента нет.