Краснодар, 8 сентября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о хулиганстве, возбуждённого после массовой драки в Краснодарском крае, проконтролирует региональная прокуратура. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Sledcom.ru Уголовное дело

Массовая драка произошла в посёлке Афипский Северского района. По данным районной администрации, конфликт произошёл из-за девушки. Вечером 7 сентября группа лиц умышленно устроила драку возле Дома культуры на улице Победы. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и зафиксировали активных участников драки, всех ждёт опрос.

В полицию с заявлением никто не обращался, информация о серьёзных травмах среди участников конфликта не поступала. По факту массовой драки сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы. В управлении МВД по Краснодарскому краю рассказали, что по факту произошедшего проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мигранты учинили массовую драку в Раменском городском округе Московской области. Потасовка произошла около одного из домов посёлка имени Тельмана. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СКР Александр Бастрыкин ожидает доклада о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.