Руза, Московская область, 9 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Появилась первая фотография с места крушения самолета Ан-2 в Подмосковье. Снимок опубликовал Telegram-канал «112».

(сс) VargaA

На фотографии видно, что воздушное судно рухнуло в поле. Самолёт завалило на один бок, при этом возгорания или дыма на снимке не видно.

9 сентября в Подмосковье разбился Ан-2. По предварительной информации, самолёт проходил испытательный полёт и потерпел крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа. При крушении воздушного судна двое пилотов погибли.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее ИА Регнум передавало, что самолёт Ан-2 днём 31 августа совершил аварийную посадку на окраине Владикавказа. Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек.

После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан. После катастрофы госпитализировали семь человек.

Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.