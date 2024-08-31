Москва, 31 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. По факту аварийной посадки самолёта Ан-2 в Северной Осетии, при которой пострадали несколько человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет.

МЧС

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владикавказскому гарнизону по факту аварийной посадки самолёта АН-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета России.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Вместе с этим отмечается, что ход расследования дела поставлен на контроль в главном военном следственном управление СК России.

Как передавало ИА Регнум, аварийная посадка Ан-2 произошла 31 августа. Воздушное судно вылетело с аэродрома в селе Архунка.

По данным СК РФ по Северной Осетии, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек. После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан.

В связи с труднодоступностью места приземления спасателям пришлось добираться до пострадавших пешком.

В результате аварийной посадки пострадали как минимум семь человек, включая троих детей.