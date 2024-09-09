Москва, 9 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В восьми регионах России недействительными признали 1545 избирательных бюллетеней. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Виталий Аньков/РИА Новости

По её словам, среди этих субъектов оказались Алтай, Бурятия, Марий Эл, Красноярский и Хабаровский края, а также Воронежская и Челябинская области и Санкт-Петербург.

«На 12 избирательных участках были признаны недействительными 1545 избирательных бюллетеней», — проинформировала Памфилова, добавив, что случаев признания итогов голосования недействительными на избирательных участках нет.

Она призвала избиркомы рассмотреть все жалобы на возможные нарушения, а только после этого подводить окончательные итоги голосования.

Всего на выборах было 27 млн бюллетеней.

Как сообщало ИА Регнум, в России состоялось трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны участники голосования выбирали губернаторов, а в трёх регионах голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводились выборы региональных и муниципальных парламентариев.

Памфилова заявила, что во время текущей кампании не наблюдалось активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов. Кроме того, она отметила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходили в непростой обстановке.

В заявлении временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека представители ведомства отметили, что выборы в субъектах страны состоялись. Они прошли без нарушений.