Москва, 9 сентября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили 2020 человек, заявил 9 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его словам, силы российской группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 150 военных. Группировка ВС России «Запад» нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника в боях с российскими военными составили до 620 военнослужащих.

Также, информировал Конашенков, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили атаку, уничтожили три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих за сутки. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Кроме того, российские подразделения группировки «Днепр» наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два склада боеприпасов, добавил официальный представитель российского военного ведомства. По его словам, в боях с подразделениями группировки войск «Восток» украинские формирования потеряли до 125 военнослужащих и по одной САУ производства Польши и США соответственно.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее британское издание The Economist написало, что Вооружённые силы Украины, дислоцированные в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, несут большие потери на фоне стремительного продвижения ВС России.

Также телеканал CNN информировал, что украинские войска остро нуждаются в подкреплениях в районе Красноармейска. По информации источника, многие мобилизованные покидают позиции на фоне ударов российской артиллерии, миномётов и беспилотников.