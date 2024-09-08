Волоконовский район, Белгородская область, 8 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. В Волоконовском районе Белгородской области ликвидировали пожар на площадке для хранения топлива, вспыхнувший в результате атаки украинских БПЛА. Об этом 8 сентября сообщил глава администрации района Сергей Бикетов.

Таисия Лисковец / «РИА Новости»

«Пожар на площадке ООО «РусАгро» ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Бикетов поблагодарил пожарные команды, сотрудников силовых структур и территориальной обороны и всех, кто участвовал в ликвидации возгорания.

Он также уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе. В результате взрыва произошло возгорание 12 резервуаров.

До этого в результате атаки дронов ВСУ на производственном предприятии в селе Никольское Белгородской области вспыхнул крупный пожар. О пострадавших не сообщалось.

Утром 8 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской и Курской областей.