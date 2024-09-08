ДНР, 8 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. ВС России взяли в клещи группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 сентября сообщили в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Селидово, по сути, находится в клещах», — процитировал ТАСС источник.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинских вооружённых формирований населённый пункт Новогродовка в ДНР. Город находится в 20 км от Покровска (Красноармейска). В силовых структурах отметили, что для ВСУ город был важен с точки зрения логистики, которая после освобождения оказалась блокирована.

6 сентября военные Центральной группировки освободили в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее они взяли под контроль село Заветное, расположенное в 25 км от города.

Тремя днями ранее в силовых структурах информировали, что группировка украинских боевиков в Угледаре в ДНР оказалась в полукольце окружения, которое постепенно сужается.

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин 1 сентября рассказал, что освобождение Угледара важно для перерезания логистических путей украинской армии. По его словам, также взятие города под контроль откроет российским военным путь на запад.