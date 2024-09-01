Москва, 1 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Взятие Угледара важно для перерезания логистических путей Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

ИА Регнум

«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — передаёт его слова «Lenta.Ru».

1 сентября морпехи 155-й бригады Вооружённых сил России (ВС РФ) сообщили, что российские войска начали штурм города Угледара в Донецкой Народной Республике. Активные боевые действия возобновились впервые за последние два года.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по укреплениям украинских бойцов в районе Угледара.

По данным Минобороны, за неделю, с 24 по 30 августа, российские военные освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.