Донецк, 8 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские войска, освободив город Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), таким образом блокировали логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил источник в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Новогродовка — важный рубеж с точки зрения логистики противника. Теперь она полностью блокирована», — рассказал собеседник ТАСС.

Подразделения группировки российских войск «Центр» Вооружённых сил России освободили Новогродовку ранее в этот же день, 8 сентября. Город находится менее чем в 20 км от Красноармейска и связан с последним железнодорожным сообщением.

Как передавало ИА Регнум, группировка войск «Центр» также 6 сентября освободила в ДНР село Журавка, находящееся в 15 км от Красноармейска. Днём ранее они взяли под контроль село Заветное, расположенное в 25 км от города.

Генерал-лейтенант немецкой армии в отставке Роланд Катер 5 сентября заявил, что освобождение российскими войсками Красноармейска станет переломным моментом в ходе спецоперации на Украине. Он назвал город стратегически важным центром для обороны ВСУ, так как через него проходят железнодорожные линии и автомагистрали. Если украинские войска его потеряют, это полностью изменит обстановку на фронте, отметил генерал.