Москва, 8 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Агония киевского режима очевидна на фоне нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Как отметил глава МИД, люди, приведённые Западом к власти на Украине путём антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ по превращению страны в нацистскую угрозу для России.

«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой «курской акции», очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — сказал Лавров.

Он добавил, что украинский народ в массе своей является для русского братским и в России это знают.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ нападением на Курскую область планировали замедлить продвижение российской армии в зоне спецоперации, однако только ускорили ход её наступления.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano 4 сентября написала, что сейчас украинский конфликт достиг переломного момента, когда украинские боевики не смогут без сторонней помощи избежать поражения на поле боя. Авторы публикации добавили, что Западу нужно сделать всё, чтобы не стать прямым участником этого конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.