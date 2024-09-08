Курск, 8 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Север» Вооружённых сил России уничтожили живую силу украинских формирований в одной из лесополос в приграничье Курской области. Об этом 8 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что скопление живой силы противника в одной из лесополос в курском приграничье обнаружили в ходе воздушной разведки.

«После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчётов группировки войск «Север». В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение мест временного размещения личного состава противника», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанёс бомбовый удар по скоплению живой силы украинских боевиков в приграничье Курской области. После подтверждения от разведки об уничтожении целей российские лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в этот же день военные армии России уничтожили ракетным ударом группу из 30 наёмников украинских войск в районе села Стецковка севернее Сум. Также в пункте временной дислокации наёмников ВСУ удалось уничтожить шесть единиц техники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 сентября назвал очевидной агонию киевского режима на фоне нападения украинской армии на Курскую область. Глава МИД уточнил, что украинский народ в массе своей является для русского братским и в России это знают.