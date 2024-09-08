Курск, 8 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбами по скоплению живой силы украинских формирований в приграничье Курской области. Об этом 8 сентября сообщило Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что российские лётчики использовали для ударов по полученным в ходе разведки целям авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии фронта.

После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной и автомобильной военной технике украинских формирований в курском приграничье. В результате этого противник понёс потери в личном составе и бронетехнике.

Ранее в этот же день военные армии России уничтожили ракетным ударом группу из 30 наёмников украинских формирований в районе села Стецковка севернее Сум. Также в пункте временной дислокации наёмников было уничтожено шесть единиц техники.