Москва, 8 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Агония киевского режима является очевидной на фоне нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом 8 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Как отметил глава МИД, приведённые Западом к власти на Украине путём антиконституционного государственного переворота люди выполняют западный заказ по превращению этой страны в нацистскую угрозу для РФ.

«Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой «курской акции», очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись беседы с министром размещена в Telegram-канале репортёра.

Лавров добавил, что украинский народ в массе своей является для русского братским и в России это знают.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что атака украинской армии на Курскую область только ослабила её, из-за чего российские военные нанесла ВСУ серию сокрушительных ударов на восточном фронте. По мнению эксперта, всё это приближает конец киевского режима.

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano 4 сентября написала, что сейчас украинский конфликт достиг переломного момента, когда украинские боевики не смогут без сторонней помощи избежать поражения на поле боя. Авторы публикации добавили, что Западу нужно сделать всё, чтобы не стать прямым участником этого конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что украинские формирования провокацией в Курской области пытались остановить стремительное продвижение российских военных в Донбассе, однако реализовать задуманное киевский режим не сумел. Российский лидер также подчеркнул, что нынешние украинские власти, согласно законодательству Украины, являются нелегитимными, а поэтому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене военного положения.