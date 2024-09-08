Магас, 8 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Депутаты народного собрания (парламента) Ингушетии в ходе тайного голосования 8 сентября повторно избрали Махмуда-Али Калиматова главой республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

Александр Казаков/РИА Новости Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

За переизбрание главы Ингушетии проголосовали 25 из 32 депутатов. Ещё два бюллетеня признали недействительными, говорится в Telegram-канале правительства.

За председателя комитета по госстроительству и законодательству парламента республики Ислама Гадиева было отдано три голоса, за депутата народного собрания, главу отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы Алихана Арапханова— два.

«На должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович», — зачитали на заседании парламента протокол по итогам голосования.

Церемония инаугурации Калиматова прошла в тот же день в зале славы администрации главы республики.

Как сообщало ИА Регнум, троих кандидатов на пост главы Ингушетии 15 августа внёс на рассмотрение парламента республики президент России Владимир Путин.

Российский лидер 28 мая провёл рабочую встречу с Калиматовым в Кремле. Путин отметил высокую продолжительность жизни в Ингушетии, а также рост численности населения. Он также обратил внимание на рост промышленного производства. Глава региона рассказал, что инвестор строит в республике завод по переработке сжиженного природного газа, в этому году планируют построить уже десять станций СПГ.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Глав регионов, кроме Ингушетии, выбирают в Крыму и Кабардино-Балкарии. Голосуют депутаты местных парламентов.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя ход выборов в стране, отметило резкое снижение числа обращений о реальных нарушениях и претензий к организаторам.