Москва, 8 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы. Об этом 8 сентября заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

ИЗВЕСТИЯ

«У кого-то уже третий день, у кого-то второй, а сегодня уже у нас включились все 83 региона, где проходят выборы <…> Сегодня главный день, основной день, единый день голосования, 8 сентября», — заявила она на брифинге в информационном центре ЦИК.

В России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За два дня выборов в Москве проголосовали более 2,6 млн человек.

В середине июня Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. В 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.