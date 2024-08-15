Магас, 15 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Ингушетия. Одного из предложенных кандидатов должны будут выбрать депутаты Народного собрания региона, говорится в Telegram-канале республиканского парламента.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин

Так, глава государства внёс кандидатуру депутата Народного собрания, руководителя отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы, члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алихана Арапханова, депутата Народного собрания, председателя комитета по госстроительству и законодательству, члена ЛДПР Ислама Гадиева, а также кандидатуру действующего главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«Выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов», — говорится в сообщении парламента.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в единый день голосования 8 сентября выборы высших должностных лиц пройдут в 19 регионах. Голосование будет проходить с 6 по 8 сентября.

В трёх регионах — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — пройдут непрямые выборы. Глав регионов избирают депутаты местных парламентов.